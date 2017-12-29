Продажи Switch превысили три миллиона копий. В Японии

Вместе с этим удалось выяснить, что The Legend of Zelda стала не самой популярной игрой в регионе.

Nintendo продолжает рассказывать об успехах своей новой консоли — Switch. Гибридное устройство хорошо продаётся не только во всём мире, но и Японии.

Две недели назад общие продажи составили 10 миллионов консолей, а теперь стало известно, что количество проданных приставок в Японии перевалило за три миллиона коробок. Во время рождественских праздников Switch оказалась популярнее PlayStation 4.

За прошлую неделю в Японии удалось продать более 269 тысяч консолей Nintendo Switch. За это время PlayStation 4 купили только 50 тысяч раз.