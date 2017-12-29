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Опубликовано 29 декабря 2017, 11:31

Японские разработчики назвали лучшие игры 2017 года

Некоторые из представленных проектов так и не добрались до американского и европейского рынков.

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo

Фото: © Nintendo

Журнал Famitsu пообщался с японскими разработчиками. Они рассказали о лучших играх 2017 года. Некоторые из названных проектов не вышли дальше японского рынка.

Чаще всего разработчики называли The Legend of Zelda: Breath of the Wild — эксклюзив для консоли Nintendo Switch. Эта игра покорила геймеров по всему миру. Её продажи превысили отметку пять миллионов копий.

Далее следуют: Dragon Quest XI, NieR: Automata, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7: Biohazard, Playerunkown's Battlegrounds, Monster Hunter XX и Animal Crossing Pocket Camp. При этом на десятом месте оказалась приставка SNES Classic Mini.

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Сергей Сурепин
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