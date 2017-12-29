Японские разработчики назвали лучшие игры 2017 года

Журнал Famitsu пообщался с японскими разработчиками. Они рассказали о лучших играх 2017 года. Некоторые из названных проектов не вышли дальше японского рынка.

Чаще всего разработчики называли The Legend of Zelda: Breath of the Wild — эксклюзив для консоли Nintendo Switch. Эта игра покорила геймеров по всему миру. Её продажи превысили отметку пять миллионов копий.