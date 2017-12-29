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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 13:35

В Diablo 3 вернётся подземелье из оригинальной игры

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/DiabloRu

Скриншот видео: youtube.com/DiabloRu

Разработчики решили отпраздновать годовщину серии и снова запустят мероприятие "Падение Тристрама".

Компания Blizzard анонсировала возвращение в Diablo 3 мероприятия под названием "Падение Тристрама". Ранее оно было доступно в начале года, когда отмечалась годовщина игры.

Игрокам в начале "Падения Тристрама" в режиме приключений необходимо будет пройти по следу таинственных сектантов Санктуария. В случае удачного прохождения пользователи попадут в Тристрам прошлого.

Мероприятие начнётся 1 января 2018 года. Испытание будет доступно до 30 января. Ранее эти локации были доступны в оригинальной игре.

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Сергей Сурепин
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