В Diablo 3 вернётся подземелье из оригинальной игры

Разработчики решили отпраздновать годовщину серии и снова запустят мероприятие "Падение Тристрама".

Компания Blizzard анонсировала возвращение в Diablo 3 мероприятия под названием "Падение Тристрама". Ранее оно было доступно в начале года, когда отмечалась годовщина игры.

Игрокам в начале "Падения Тристрама" в режиме приключений необходимо будет пройти по следу таинственных сектантов Санктуария. В случае удачного прохождения пользователи попадут в Тристрам прошлого.