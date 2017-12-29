Названа самая прибыльная мобильная игра Китая

Самой популярной альтернативой магазину Google Play в стране остаётся сервис от Tencent.

Аналитическая фирма Newzoo составила рейтинг самых прибыльных мобильных игр в Китае. В списке как для iOS, так и для Android первое место заняла игра Honor of Kings от Tencent.

В рейтинге мобильных игр для iOS-устройств эта MOBA удерживает лидерство уже второй месяц подряд. Также в тройку лидеров вошли Fantasy Westward Journey и Ghost Story.

В списке для Android за последний месяц Honor of Kings поднялась со второго места на первое. Игра сместила с вершины чарта Onmyoji — RPG от Netease. За ней следует Zao Meng Xi You Ol.