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Опубликовано 29 декабря 2017, 14:38

Названа самая прибыльная мобильная игра Китая

Фото: &copy;&nbsp;Reuters/Stringer

Фото: © Reuters/Stringer

Самой популярной альтернативой магазину Google Play в стране остаётся сервис от Tencent.

Аналитическая фирма Newzoo составила рейтинг самых прибыльных мобильных игр в Китае. В списке как для iOS, так и для Android первое место заняла игра Honor of Kings от Tencent.

В рейтинге мобильных игр для iOS-устройств эта MOBA удерживает лидерство уже второй месяц подряд. Также в тройку лидеров вошли Fantasy Westward Journey и Ghost Story.

В списке для Android за последний месяц Honor of Kings поднялась со второго места на первое. Игра сместила с вершины чарта Onmyoji — RPG от Netease. За ней следует Zao Meng Xi You Ol.

Напомним, в Китае официально недоступен магазин Google Play. Местным жителям приходится использовать сторонние цифровые магазины. Самой популярной платформой является MyApp, которой владеет компания Tencent.

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Сергей Сурепин
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