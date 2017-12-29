Авторы Bayonetta начнут сами издавать игры

Руководитель отдела разработки PlatinumGames Ацуси Инаба рассказал о намерениях японской студии. По его словам, над новым проектом команды работает около двадцати человек.

Инаба заявил, что будущая игра не сравнится по масштабам с проектами AAA-уровня. Финансировать проект студия будет самостоятельно. Компания не может обеспечить бюджет больше чем в десять миллионов долларов.

Вместе с этим PlatinumGames сама издаст новую игру. Таким образом, разработчики хотят снизить расходы, связанные с отчислением за услуги крупным издателям.