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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 12:37

Авторы Bayonetta начнут сами издавать игры

Разработчики хотят заняться созданием независимого проекта. Подробности команда пока не раскрывает.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Nintendo

Скриншот видео: youtube.com/Nintendo

Руководитель отдела разработки PlatinumGames Ацуси Инаба рассказал о намерениях японской студии. По его словам, над новым проектом команды работает около двадцати человек.

Инаба заявил, что будущая игра не сравнится по масштабам с проектами AAA-уровня. Финансировать проект студия будет самостоятельно. Компания не может обеспечить бюджет больше чем в десять миллионов долларов.

Вместе с этим PlatinumGames сама издаст новую игру. Таким образом, разработчики хотят снизить расходы, связанные с отчислением за услуги крупным издателям.

Напомним, сейчас команда работает над третьей частью Bayonetta. У игры пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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