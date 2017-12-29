Создатели EVE Online ищут сотрудников для новой MMORPG

Студия CCP Games объявила о поиске сотрудников для разработки MMORPG. Авторы EVE Online ищут авторов в новый офис в Лондоне для работы над амбициозным проектом.

Руководство компании планирует создать небольшую сплочённую команду для работы над новой игрой. Сейчас в офис необходим главный дизайнер, который возглавит подразделение. Кандидат должен обладать опытом работы на аналогичной должности, а также уметь работать с движком Unreal Engine 4.

Также в лондонскую студию CCP Games требуются специалисты в других областях разработки. Команда ищет инженеров, 3D-художников, аниматоров, дизайнеров персонажей и UX-дизайнеров.