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Регион
Опубликовано 29 декабря 2017, 16:14

Создатели EVE Online ищут сотрудников для новой MMORPG

Разработчикам нужны авторы для работы над очень амбициозным многопользовательским проектом.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/EVE Online

Скриншот видео: youtube.com/EVE Online

Студия CCP Games объявила о поиске сотрудников для разработки MMORPG. Авторы EVE Online ищут авторов в новый офис в Лондоне для работы над амбициозным проектом.

Руководство компании планирует создать небольшую сплочённую команду для работы над новой игрой. Сейчас в офис необходим главный дизайнер, который возглавит подразделение. Кандидат должен обладать опытом работы на аналогичной должности, а также уметь работать с движком Unreal Engine 4.

Также в лондонскую студию CCP Games требуются специалисты в других областях разработки. Команда ищет инженеров, 3D-художников, аниматоров, дизайнеров персонажей и UX-дизайнеров.

Напомним, в октябре CCP Games закрыла два VR-подразделения.

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Сергей Сурепин
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