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Регион
Опубликовано 30 декабря 2017, 08:58

Болельщик сборной Исландии пожаловался на сложные названия российских городов

Болельщик сборной Исландии по футболу. Фото: &copy; REUTERS/Kai Pfaffenbach

Болельщик сборной Исландии по футболу. Фото: © REUTERS/Kai Pfaffenbach

По мнению Гундермурда Сигурдфлордбрадсена, труднопроизносимые топонимы могут создать сложности для иностранцев во время ЧМ-2018 по футболу в России.

Исландский футбольный болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен заявил, что на предстоящем в 2018 году мундиале в России иностранные граждане могут испытать трудности из-за "тяжёлых названий городов или русских фамилий". В частности, сложности с произношением у исландца вызвали такие места проведения футбольных матчей, как Сочи, Казань и Москва.

— На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Ещё меня удивили тяжёлые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва, — приводит слова Гундермурда Сигурдфлордбрадсена портал Eurosport.ru.

Как отметил Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, своего друга из России он намерен позвать к себе на Родину. Там он планирует показать ему свои родные деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур, а также местную достопримечательность — вулкан Эйяфьядлайёкюдль.

Отметим, сборная Исландии примет участие в Чемпионате мира по футболу в России в 2018 году в группе D. Соперниками исландцев станут сборные из Аргентины, Хорватии и Нигерии. Исландцы сыграют на мундиале впервые в истории.

Напомним, как сообщал Лайф, исландские футболисты стали настоящими героями для граждан своей страны после участия в чемпионате Европы в 2016 году. И хотя команда дошла только до четвертьфинала, этот успех стал самым значительным в истории национальной сборной.

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Алексей Гладких
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