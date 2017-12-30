В шведском Мальмё подорвали полицейскую машину
Полицейские задержали двоих подозреваемых в подрыве: мужчин 1991 и 1995 годов рождения.
В шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машину, припаркованную у здания участка. Инцидент произошёл вечером 29 декабря.
В момент взрыва в автомобиле никто не находился. Как сообщили в полиции, автомобилю нанесён серьёзный ущерб. По подозрению в причастности к подрыву задержали двоих человек: 1991 и 1995 годов рождения.
Tonight in Sweden.The city of Malmo. A police car has blown up. Gang rapists on large.Police have no clues. The fourth rape in a few days. Women are scared to be outside during dark hours. pic.twitter.com/P0c1w3PlEI— Carol Simson (@Carol_Simson) 29 декабря 2017 г.