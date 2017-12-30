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Регион
Опубликовано 30 декабря 2017, 10:43

В шведском Мальмё подорвали полицейскую машину

Полицейские задержали двоих подозреваемых в подрыве: мужчин 1991 и 1995 годов рождения.

В шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машину, припаркованную у здания участка. Инцидент произошёл вечером 29 декабря.

В момент взрыва в автомобиле никто не находился. Как сообщили в полиции, автомобилю нанесён серьёзный ущерб. По подозрению в причастности к подрыву задержали двоих человек: 1991 и 1995 годов рождения.

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Иван Гусев
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