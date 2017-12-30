В Непале запретили одиночные подъёмы на Эверест

При этом покорение горных вершин приносит в бюджет страны 70% доходов от всей туристической индустрии.

С нового года власти Непала перестанут выдавать разрешения на одиночное покорение всех вершин Гималаев, в том числе самого высокого пика в мире — Эвереста. Решение принято кабмином страны для того, чтобы сократить число смертельных случаев.

Кроме того, непальские власти закроют допуск на самые высокие вершины альпинистам со слепотой, а также двумя и более ампутациями.