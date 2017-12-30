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Регион
Опубликовано 30 декабря 2017, 15:51

В Непале запретили одиночные подъёмы на Эверест

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Gopal Chitrakar

Фото: © REUTERS/Gopal Chitrakar

При этом покорение горных вершин приносит в бюджет страны 70% доходов от всей туристической индустрии.

С нового года власти Непала перестанут выдавать разрешения на одиночное покорение всех вершин Гималаев, в том числе самого высокого пика в мире — Эвереста. Решение принято кабмином страны для того, чтобы сократить число смертельных случаев.

Кроме того, непальские власти закроют допуск на самые высокие вершины альпинистам со слепотой, а также двумя и более ампутациями.

Отмечается, что покорение горных вершин приносит 70% от всей туристической индустрии Непала. Так, покорение Эвереста в группе из шести человек обойдётся каждому из её членов примерно в 40 тысяч долларов, а одиночный штурм будет стоить как минимум 60 тысяч долларов.

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Иван Гусев
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