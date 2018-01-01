Южная Корея поддержала намерение КНДР участвовать в ОИ-2018

Ожидается, что вскоре делегации двух стран проведут переговоры о визите северокорейских спортсменов.

Официальный Сеул с радостью воспринял намерение властей КНДР отправить свою сборную на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил представитель администрации президента РК Пак Су Хён.

— Мы приветствуем тот факт, что Ким (Чен Ын. — Прим. ред.) продемонстрировал готовность направить делегацию и предложил переговоры, признав необходимость улучшения межкорейских отношений, — сказал он.

По мнению Пак Су Хёна, успешные игры помогут достижению стабильности не только на Корейском полуостров, но также и в мире в целом.

Решение лидера КНДР поддержала также правящая в Южной Корее Демократическая партия и Народная партия. Там призвали правительство действовать сдержаннее, чтобы не сорвать переговоры с Пхеньяном. В политической организации заявили, что предстоящее событие может стать поворотным событием для КНДР и Южной Кореи.