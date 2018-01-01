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Регион
Опубликовано 1 января 2018, 13:15

В Совфеде лидеру КНДР предложили сменить ядерную кнопку на шампанское

&nbsp;Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Трефилов

 Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

В верхней палате парламента напомнили, что позиция России по ядерной программе Северной Кореи остаётся неизменной.

Первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заменить ядерную кнопку на бутылку шампанского.

— Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остаётся неизменной: мы настойчиво предлагаем северокорейскому лидеру поменять на своём столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которое будет особенно уместно в эти новогодние дни, — сказал сенатор журналистам.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР завершено создание "национальных ядерных" сил страны, и в ходе новогоднего обращения предупредил США о ядерной кнопке на своём столе.

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Анна Стрельцова
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