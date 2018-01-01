В Совфеде лидеру КНДР предложили сменить ядерную кнопку на шампанское
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов
В верхней палате парламента напомнили, что позиция России по ядерной программе Северной Кореи остаётся неизменной.
Первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заменить ядерную кнопку на бутылку шампанского.
— Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остаётся неизменной: мы настойчиво предлагаем северокорейскому лидеру поменять на своём столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которое будет особенно уместно в эти новогодние дни, — сказал сенатор журналистам.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР завершено создание "национальных ядерных" сил страны, и в ходе новогоднего обращения предупредил США о ядерной кнопке на своём столе.