Депутат Госдумы от Крыма назвал ядом новогоднее обращение Порошенко
Руслан Бальбек. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов
Также зампред комитета по делам национальностей добавил, что "верить хладнокровному убийце своего собственного народа могут лишь сумасшедшие".
Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Петра Порошенко к гражданам страны.
— Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе, — сказал он в интервью RT. — Правда, следует отметить, что в этой ситуации, после всех бомбардировок и диверсий, его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце своего собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество, — заявил Бальбек.
Также парламентарий отметил, что украинский народ даже в таких сложных ситуациях не падает духом и, возможно, в скором времени "сбросит со свой шеи порошенковское ярмо".
Напомним, ранее в своём новогоднем обращении к украинцам Пётр Порошенко также обратился к жителям Донбасса и Крыма, обозвав их "братьями и сёстрами" Украины. На его слова уже ответил российский сенатор Алексей Пушков — он назвал цинизмом обращение украинского президента к жителям Донбасса как гражданам Украины.