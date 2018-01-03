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Опубликовано 3 января 2018, 09:15

Survarium получила новогоднюю битву снежками и сосульками

Разработчики объявили о выпуске тематического обновления для многопользовательского шутера.

Фото: &copy;&nbsp;Survarium

Фото: © Survarium

Студия Vostok Games объявила о выпуске нового обновления для Survarium. Вместе с этим авторы многопользовательского шутера от первого лица представили праздничную новогоднюю акцию.

С выходом версии 0.51 разработчики существенно улучшили систему оружейных модулей. Теперь каждый из них отличается визуально. У модулей будут как положительные, так и отрицательные характеристики.

Вместе с этим команда добавила специальный режим на карте ТЦ "Оливье". Разработчики предложили сыграть в режиме "Гонка вооружений". Сражаться можно не только с помощью привычного оружия, но и с помощью сосулек и снежков.

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Сергей Сурепин
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