Survarium получила новогоднюю битву снежками и сосульками

Студия Vostok Games объявила о выпуске нового обновления для Survarium. Вместе с этим авторы многопользовательского шутера от первого лица представили праздничную новогоднюю акцию.

С выходом версии 0.51 разработчики существенно улучшили систему оружейных модулей. Теперь каждый из них отличается визуально. У модулей будут как положительные, так и отрицательные характеристики.