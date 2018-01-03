Американская социальная сеть подвела итоги ушедшего года. Геймеры остались удивлены.

Социальная сеть Facebook назвала лучшие игры 2017 года. Главный проект финального списка удивил заядлых геймеров.

По версии американской социальной сети лучшей игрой 2017 года стала 1979 Revolution: Black Friday. Это небольшой камерный проект от студии iNK Stories. Ранее команда занималась кинематографическими роликами к Resident Evil 7: Biohazard.

1979 Revolution: Black Friday вышла в 2016 году. Игра выполнена в духе интерактивных проектов студии Telltale Games. Разработчики рассказали об Исламской революции в Иране.

Конкурировали с 1979 Revolution: Black Friday ещё четыре игры: The Eyes of Ara от 100 Stones Interactive, Beholder от Warm Lamp Games, Rise of Balloons от Mirum Studio, а также Heart’s Medicine от GameHouse.