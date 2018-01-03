Командный чат Xbox появился на iOS

Компания Microsoft представила бета-версию приложения Xbox для iOS-устройств. Теперь владельцы устройств от Apple получили доступ к командному чату Xbox.

Ранее эта функция была доступна только для владельцев смартфонов на операционной системе Android. Пока владельцы iOS-устройств должны пройти специальную регистрацию, чтобы получить доступ к приложению.