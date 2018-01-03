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Опубликовано 3 января 2018, 10:24

Командный чат Xbox появился на iOS

Теперь владельцы устройств от компании Apple смогут общаться со своими друзьями вдали от консоли.

Фото: &copy;&nbsp;freegreatpicture

Фото: © freegreatpicture

Компания Microsoft представила бета-версию приложения Xbox для iOS-устройств. Теперь владельцы устройств от Apple получили доступ к командному чату Xbox.

Ранее эта функция была доступна только для владельцев смартфонов на операционной системе Android. Пока владельцы iOS-устройств должны пройти специальную регистрацию, чтобы получить доступ к приложению.

Командный чат доступен не только на iPhone, но и на iPad. Пока разработчики не называют даты, когда приложение выйдет из стадии бета-тестирования.

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Сергей Сурепин
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