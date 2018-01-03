Steam назвал самые продаваемые игры 2017 года
Фото: © Tales of Berseria
Магазин цифровой дистрибуции от компании Valve поделился статистикой за прошедший год.
Steam опубликовал несколько подборок самых продаваемых игр 2017 года. Список лидеров продаж 2017 года среди всех проектов площадки разделили на четыре блока: платина, золото, серебро и бронза.
Среди игр — 100 проектов, лидирующих по объёму продаж за 2017 год. В числе самых продаваемых игр фигурируют в том числе Divinity Original Sin II, Warframe и Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands. Также победителями стали PUBG, Dota 2, ARK и GTA V.
Лидерами среди игр, выпущенных в 2017 году, стали Tales of Berseria (январь), Toukiden 2 (март), а также Dream Daddy (июль). Среди VR-игр рекордсменами стали Raw Data, Gorn и Fallout 4 VR.
Лучшие игры, вышедшие в 2017 году из раннего доступа: Torment: Tides of Numenera, и Ultimate Epic Battle Simulator, и Endless Space 2, а также PUBG и ARK.