Need for Speed: Payback получит совместный онлайн-режим
Разработчики гоночного симулятора приготовили для фанатов важное игровое дополнение.
Фото: © EA.com
Издатель Electronic Arts и студия Ghosts Games объявили приятную новость для фанатов гонок. Разработчики Need for Speed: Payback не только поздравили игроков с праздниками, но и объявили, что в этом году NFS получит новый режим.
Авторы игры анонсировали режим Online Free Roam. Он позволит ездить по открытому миру вместе со своими товарищами. Об этой особенности геймеры просили разработчиков неоднократно. В итоге команда прислушалась к мнению фанатов.
Пока разработчики не рассказали, когда новый режим появится в Need for Speed: Payback. Сама игра вышла 10 ноября 2017 года.