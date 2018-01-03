Need for Speed: Payback получит совместный онлайн-режим

Издатель Electronic Arts и студия Ghosts Games объявили приятную новость для фанатов гонок. Разработчики Need for Speed: Payback не только поздравили игроков с праздниками, но и объявили, что в этом году NFS получит новый режим.

Авторы игры анонсировали режим Online Free Roam. Он позволит ездить по открытому миру вместе со своими товарищами. Об этой особенности геймеры просили разработчиков неоднократно. В итоге команда прислушалась к мнению фанатов.