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Регион
Опубликовано 3 января 2018, 12:06

Need for Speed: Payback получит совместный онлайн-режим

Разработчики гоночного симулятора приготовили для фанатов важное игровое дополнение.

Фото: &copy; EA.com

Фото: © EA.com

Издатель Electronic Arts и студия Ghosts Games объявили приятную новость для фанатов гонок. Разработчики Need for Speed: Payback не только поздравили игроков с праздниками, но и объявили, что в этом году NFS получит новый режим.

Авторы игры анонсировали режим Online Free Roam. Он позволит ездить по открытому миру вместе со своими товарищами. Об этой особенности геймеры просили разработчиков неоднократно. В итоге команда прислушалась к мнению фанатов.

Пока разработчики не рассказали, когда новый режим появится в Need for Speed: Payback. Сама игра вышла 10 ноября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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