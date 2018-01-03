Microsoft начинает продажи Nokia и закрывает российский магазин
Фото: Flickr/Mike Mozart
Microsoft Store Russia перестанет функционировать на территории Российской Федерации в 2018 году.
Компания Microsoft поздравила всех с новогодними праздниками и сообщила об изменениях. Российское подразделение, ответственное за официальный магазин американской компании, сворачивает свою деятельность.
Ранее магазин был доступен по адресу Microsoftstore.ru. Пока не известно, когда именно он перестанет функционировать.
С наступлением нового, 2018 года у нас также наступают и некоторые перемены. Совсем скоро перестанет работать магазин Microsoftstore.ru и вернёмся к тому, с чего начинали: к продажам Nokia!
обращение Microsoft
Ранее в Microsoft Store можно было приобрести Xbox One S, игры, бандлы с консолями, а также самую мощную приставку Xbox One X.
В пресс-службе Microsoft специально для Лайфа уточнили, что интернет-магазин Microsoftstore.ru управляется их партнёром — компанией "Байон".
— Компания Microsoft не является оператором магазина microsoftstore.ru. Продукцию Microsoft по-прежнему можно приобрести у партнёров компании или в официальном магазине microsoftstore.com, — пояснили Лайфу в пресс-службе корпорации.