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Опубликовано 3 января 2018, 08:37

Microsoft начинает продажи Nokia и закрывает российский магазин

Фото: Flickr/Mike Mozart

Фото: Flickr/Mike Mozart

Microsoft Store Russia перестанет функционировать на территории Российской Федерации в 2018 году.

Компания Microsoft поздравила всех с новогодними праздниками и сообщила об изменениях. Российское подразделение, ответственное за официальный магазин американской компании, сворачивает свою деятельность.

Ранее магазин был доступен по адресу Microsoftstore.ru. Пока не известно, когда именно он перестанет функционировать.

С наступлением нового, 2018 года у нас также наступают и некоторые перемены. Совсем скоро перестанет работать магазин Microsoftstore.ru и вернёмся к тому, с чего начинали: к продажам Nokia!

обращение Microsoft

Ранее в Microsoft Store можно было приобрести Xbox One S, игры, бандлы с консолями, а также самую мощную приставку Xbox One X.

В пресс-службе Microsoft специально для Лайфа уточнили, что интернет-магазин Microsoftstore.ru управляется их партнёром — компанией "Байон".

— Компания Microsoft не является оператором магазина microsoftstore.ru. Продукцию Microsoft по-прежнему можно приобрести у партнёров компании или в официальном магазине microsoftstore.com, — пояснили Лайфу в пресс-службе корпорации.

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Сергей Сурепин
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