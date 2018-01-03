Пользователи форума ResetEra продолжают обсуждать самые важные темы, связанные с игровой индустрией. Геймеры вспомнили игры с самой отвратительной графикой. Мы отобрали пять из них, а также добавили видео с геймплеем каждой игры.

Одной из таких стала Virtual Hydlide. Игра в стиле Action/RPG вышла 28 апреля 1995 года. Она была доступна на платформе Sega Saturn.

Вместе с этим геймеры пожаловались на графику в Executioners. Игру выпустила студия Bloodlust Software в 1992 году на DOS.

Среди отвратительных игр есть и новинки. Такой стала Life of Black Tiger для PlayStation 4. Игра вышла 4 июля 2014 года. Пользователям после запуска предстоит взять на себя роль чёрного тигра.

Также игроки жалуются на Vroom in the Night Sky — это эксклюзив для консоли Nintendo Switch.