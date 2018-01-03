Геймеры вспомнили игры с самой отвратительной графикой
Фанаты продолжают спорить о том, как должны выглядеть видеоигры. В этот раз они поделились худшими примерами.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Gee Tee
Пользователи форума ResetEra продолжают обсуждать самые важные темы, связанные с игровой индустрией. Геймеры вспомнили игры с самой отвратительной графикой. Мы отобрали пять из них, а также добавили видео с геймплеем каждой игры.
Одной из таких стала Virtual Hydlide. Игра в стиле Action/RPG вышла 28 апреля 1995 года. Она была доступна на платформе Sega Saturn.
Вместе с этим геймеры пожаловались на графику в Executioners. Игру выпустила студия Bloodlust Software в 1992 году на DOS.
Среди отвратительных игр есть и новинки. Такой стала Life of Black Tiger для PlayStation 4. Игра вышла 4 июля 2014 года. Пользователям после запуска предстоит взять на себя роль чёрного тигра.
Также игроки жалуются на Vroom in the Night Sky — это эксклюзив для консоли Nintendo Switch.
А у некоторых болят глаза от Drawn to Death. Боевик вышел 4 апреля 2017 года.