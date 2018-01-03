Паустовский был в числе претендентов на Нобелевскую премию в 1967 году

По традиции списки номинантов держатся в секрете 50 лет, и лишь потом они становятся достоянием общественности.

Писатель Константин Паустовский находился в списке кандидатов на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, но награду получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас. Это следует из архивных документов, опубликованных на сайте Шведской академии, которая присуждает премию.

Отмечается, что кандидатуру Паустовского предложил тогда член Шведской академии, писатель и лауреат Нобелевской премии 1974 года Эйвинд Юнсон, но Нобелевский комитет ответил, что это предложение "по естественным причинам должно быть пока отложено в сторону".

Судя по документам, в списке номинантов были 70 видных писателей того времени, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Также в списке 1967 года присутствовали имена украинских поэтов Павла Тычины, Ивана Драча и Лины Костенко, но эти кандидатуры были отклонены.

Стоит отметить, что списки претендентов на Нобелевскую премию держатся в секрете 50 лет, поэтому только сейчас вышеизложенные факты были обнародованы.