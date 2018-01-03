"Звёздные войны" могли получить ещё одну игру

Игры во вселенной "Звёздные войны" испытывают трудности. Новая часть Battlefront 2 погрязла в скандале из-за лутбоксов и микроплатежей. А студия Visceral Games отдала разработку игры другой команде, которая полностью переделает её.

Оказывается, по "Звёздным войнам" могла выйти ещё одна игра. Студия Double Damage работала над космическим симулятором. Ранее эта команда занималась Rebel Galaxy.

Руководил разработкой Трэвис Балдри, один из основателей Runic Games (Torchlight). За основу команда взяла Star Wars: X-Wing. Разработчики хотели сделать игру более современной.