Dota 2 стала самой прибыльной киберспортивной дисциплиной
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В 2017 году в качестве призовых в соревнованиях по Dota 2 разыграли более 131 миллиона долларов.
Esports Earnings подвёл итоги 2017 года в киберспорте. League of Legends продолжает отставать от Dota 2. Проект от Valve занимает первые строчки в рейтинге с самыми большими призовыми в истории киберспорта.
Последние четыре чемпионата мира по Dota 2 стали успешными для Valve. Общий разрыв турнирных гонораров между Dota 2 и League of Legends в 2017 году составил 82 миллиона долларов.
Среди лучших десяти игроков в Dota 2 фигурируют чемпионы TI5 и TI7 из Evil Geniuses и Team Liquid, а в League of Legends лидерами стали чемпионы мира из Samsung Galaxy и SK Telecom T1.
При этом Dota 2 популярна в Китае, а League of Legends — в Тайване и Южной Корее.