Dota 2 стала самой прибыльной киберспортивной дисциплиной

В 2017 году в качестве призовых в соревнованиях по Dota 2 разыграли более 131 миллиона долларов.

Esports Earnings подвёл итоги 2017 года в киберспорте. League of Legends продолжает отставать от Dota 2. Проект от Valve занимает первые строчки в рейтинге с самыми большими призовыми в истории киберспорта.

Последние четыре чемпионата мира по Dota 2 стали успешными для Valve. Общий разрыв турнирных гонораров между Dota 2 и League of Legends в 2017 году составил 82 миллиона долларов.

Среди лучших десяти игроков в Dota 2 фигурируют чемпионы TI5 и TI7 из Evil Geniuses и Team Liquid, а в League of Legends лидерами стали чемпионы мира из Samsung Galaxy и SK Telecom T1.