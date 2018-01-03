Microsoft окончательно похоронила Kinect

Компания Microsoft решила окончательно отказаться от Kinect. В октябре 2017 года разработчики объявили об остановке производства сенсора для консолей Xbox One. Теперь же американцы прекращают продажу устройства.

После тщательного рассмотрения мы решили остановить производство сенсора Xbox Kinect, чтобы сконцентрировать своё внимание на новых, более интересных фанатам игровых аксессуарах для Xbox One и Windows 10. из заявления Microsoft

Изначально Kinect поставлялся с консолями Xbox One. Позже сенсор можно было приобрести за 40 долларов. Уже к обновлённым версиям Xbox One сенсор нельзя было подключить напрямую, поэтому игрокам приходилось использовать специальный адаптер.

Сейчас устройство осталось у ретейлеров. Со стороны Microsoft поставок более не будет. На вторичном рынке в США сенсор продают за 150–300 долларов.