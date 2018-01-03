Яровая назвала спор США и КНДР о размерах ядерных кнопок пародией на политику
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Депутат отметила, что в новом году хотелось бы видеть исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.
Словесная перепалка лидеров США и КНДР о размерах ядерных кнопок превращает политику в пародию. Это мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
— Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьёзную политику в пародию, лишённую здравого смысла и ответственности, — отметила депутат.
Яровая добавила, что в новом году хотелось бы увидеть не браваду обвинений и угроз со стороны лидеров стран, а умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын предупредил, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка. При этом он добавил, что в зоне поражения находится вся территория США. На это хозяин Белого дома Дональд Трамп незамедлительно ответил, что у него тоже есть ядерная кнопка, только она больше и мощнее.