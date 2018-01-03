Яровая назвала спор США и КНДР о размерах ядерных кнопок пародией на политику

Депутат отметила, что в новом году хотелось бы видеть исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.

Словесная перепалка лидеров США и КНДР о размерах ядерных кнопок превращает политику в пародию. Это мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьёзную политику в пародию, лишённую здравого смысла и ответственности, — отметила депутат.

Яровая добавила, что в новом году хотелось бы увидеть не браваду обвинений и угроз со стороны лидеров стран, а умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.