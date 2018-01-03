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Регион
Опубликовано 3 января 2018, 14:09

Яровая назвала спор США и КНДР о размерах ядерных кнопок пародией на политику

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Депутат отметила, что в новом году хотелось бы видеть исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.

Словесная перепалка лидеров США и КНДР о размерах ядерных кнопок превращает политику в пародию. Это мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьёзную политику в пародию, лишённую здравого смысла и ответственности, — отметила депутат.

Яровая добавила, что в новом году хотелось бы увидеть не браваду обвинений и угроз со стороны лидеров стран, а умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын предупредил, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка. При этом он добавил, что в зоне поражения находится вся территория США. На это хозяин Белого дома Дональд Трамп незамедлительно ответил, что у него тоже есть ядерная кнопка, только она больше и мощнее.

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Алёна Темирчиева
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