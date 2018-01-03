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Регион
Опубликовано 3 января 2018, 14:46

Энтузиасты воссоздали Half-Life 2 на движке первой части

Геймеры решили выпустить классический вариант культовой игры. Для этого они объединили первую и вторую части.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Graham Dianaty

Фото: © Кадр из видео YouTube/Graham Dianaty

Фанаты Half-Life работают над новым проектом. В этот раз энтузиасты решили воссоздать полную версию Half-Life 2, используя модели, ресурсы, текстуры и геометрию из первой части культовой серии.

Проект получил название Half-Life 2: Classic. Авторы хотят показать, как бы выглядела игра, если бы она вышла в 1998 году на движке ColdSrc от компании Valve. Геймеры импортируют все модели и тексты из оригинальной игры.

Фанаты хотят полностью воссоздать Half-Life 2. Разработчики уже поделились трейлером. Видео начинается с речи G-man и прибытия в Сити-17.

Напомним, Half-Life 2 вышла в 2004 году. Пока Valve ничего не говорит о релизе третьей части и продолжении серии в целом.

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Сергей Сурепин
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