Авторы Crackdown 3 купили одну из студий CCP Games

Студия Sumo Digital объявила о покупке одной из команд CCP Games. Речь идёт о студии из Ньюкасла. Ранее разработчики занимались проектом EVE: Valkyrie.

В состав создателей Crackdown 3 перешли 34 человек. В их состав входит Оуэн О’Брайен, бывший сотрудник DICE. Он возглавлял разработку первой части Mirror’s Edge.

Руководство Sumo Digital не разглашает сумму сделки. Для британской независимой студии эта студия стала уже четвёртой. Предыдущие три находятся в Пуне, Шеффилде и Ноттингеме.