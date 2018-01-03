Авторы Crackdown 3 купили одну из студий CCP Games
Команда из Ньюкасла, ответственная за EVE: Valkyrie, объединит свои силы с командой Sumo Digital.
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Студия Sumo Digital объявила о покупке одной из команд CCP Games. Речь идёт о студии из Ньюкасла. Ранее разработчики занимались проектом EVE: Valkyrie.
В состав создателей Crackdown 3 перешли 34 человек. В их состав входит Оуэн О’Брайен, бывший сотрудник DICE. Он возглавлял разработку первой части Mirror’s Edge.
Руководство Sumo Digital не разглашает сумму сделки. Для британской независимой студии эта студия стала уже четвёртой. Предыдущие три находятся в Пуне, Шеффилде и Ноттингеме.
Управляющий директор Sumo Digital Пол Портер считает, что эта покупка — отличная возможность привлечь к работе опытную, сплочённую и талантливую команду. Генеральный директор CCP Games Хилмар Вейгар Петурссон уверен, что их бывших сотрудников ждут великие дела.