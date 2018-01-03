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Опубликовано 3 января 2018, 15:49

Вышла новая игра про Марио

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Newer Team

Фото: © Кадр из видео YouTube/Newer Team

Фанаты самого известного водопроводчика в мире выпустили игру для Windows, Linux и Mac.

Команда энтузиастов выпустила новую игру про самого известного водопроводчика в мире. Проект получил название Newer Super Mario Bros. DS.

Игра представляет из себя продолжение Newer Super Mario Bros. Wii. Этим проектом занималась та же команда несколько лет назад.

Сейчас игра доступна абсолютно бесплатно на ПК. Она поддерживает три операционные системы: Windows, Mac и Linux.

Для запуска Newer Super Mario Bros. DS игрокам потребуется установленная оригинальная New Super Mario Bros. Эта игра выходила ранее для портативной консоли Nintendo DS.

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Сергей Сурепин
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