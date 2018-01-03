Вышла новая игра про Марио

Фанаты самого известного водопроводчика в мире выпустили игру для Windows, Linux и Mac.

Команда энтузиастов выпустила новую игру про самого известного водопроводчика в мире. Проект получил название Newer Super Mario Bros. DS.

Игра представляет из себя продолжение Newer Super Mario Bros. Wii. Этим проектом занималась та же команда несколько лет назад.

Сейчас игра доступна абсолютно бесплатно на ПК. Она поддерживает три операционные системы: Windows, Mac и Linux.