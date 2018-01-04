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Опубликовано 4 января 2018, 09:59

Снуп Догг раскритиковал крупного игрового издателя

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Eye of Infinity

Фото: © Кадр из видео YouTube/Eye of Infinity

Популярный американский рэпер остался недоволен поведением компании Electronic Arts.

Известный американский рэпер Снуп Догг опубликовал в своём "инстаграме" видеообращение к компании Electronic Arts. Артист в грубой форме высказал своё недовольство по поводу качества работы серверов спортивных игр Electronic Arts.

По словам Снуп Догга, он устал от вечных перебоев. Рэпер признался, что он не может нормально играть в свои любимые спортивные симуляторы.

Ранее артист критиковал другую американскую компанию — Microsoft. Он также требовал разобраться с серверами, чтобы можно было играть онлайн в Halo. Рэпер грозился пересесть на PlayStation в противоположном случае.

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Сергей Сурепин
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