Снуп Догг раскритиковал крупного игрового издателя

Популярный американский рэпер остался недоволен поведением компании Electronic Arts.

Известный американский рэпер Снуп Догг опубликовал в своём "инстаграме" видеообращение к компании Electronic Arts. Артист в грубой форме высказал своё недовольство по поводу качества работы серверов спортивных игр Electronic Arts.

По словам Снуп Догга, он устал от вечных перебоев. Рэпер признался, что он не может нормально играть в свои любимые спортивные симуляторы.