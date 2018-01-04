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Опубликовано 4 января 2018, 10:50

Создатель Overwatch поделился планами на 2018 год

Разработчики поздравили игроков по всему миру и рассказали, чем будут заниматься в ближайшие двенадцать месяцев.

Джефф Каплан. Фото: &copy;&nbsp;overwiki.ru

Джефф Каплан. Фото: © overwiki.ru

Компания Blizzard выпустила новое видео. В нём директор Overwatch Джефф Каплан подвёл итоги 2017 года, а также рассказал о планах команды на ближайшие двенадцать месяцев.

Первой новинкой станут облики лиги Overwatch — они появятся в игре в ближайшее время. Позже разработчики подготовят к выходу новую карту — Blizzard World. По словам Каплана, эта локация будет одной из лучших работ Blizzard.

Также директор Overwatch добавил, что сейчас команда вовсю работает и над другими аспектами игры. Среди них — новые поля боя и герои. Разработчики в ближайшее время выпустят 27-го персонажа — сейчас он проходит внутреннее тестирование.

Не забыл Джефф Каплан о сюжетной линии игры. Разработчики планируют развивать её благодаря новым комиксам и короткометражным роликам.

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Сергей Сурепин
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