Создатель Overwatch поделился планами на 2018 год

Компания Blizzard выпустила новое видео. В нём директор Overwatch Джефф Каплан подвёл итоги 2017 года, а также рассказал о планах команды на ближайшие двенадцать месяцев.

Первой новинкой станут облики лиги Overwatch — они появятся в игре в ближайшее время. Позже разработчики подготовят к выходу новую карту — Blizzard World. По словам Каплана, эта локация будет одной из лучших работ Blizzard.

Также директор Overwatch добавил, что сейчас команда вовсю работает и над другими аспектами игры. Среди них — новые поля боя и герои. Разработчики в ближайшее время выпустят 27-го персонажа — сейчас он проходит внутреннее тестирование.