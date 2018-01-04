Авторы LawBreakers обвинили PlayerUnknown's Battlegrounds в провале своей игры

Сотрудники компании Nexon назвали причину крайне низкой прибыли в третьем квартале текущего финансового года. Издатель жалуется на многопользовательский шутер LawBreakers от студии Boss Key Productions.

Из финансового отчёта компании следует, что издатель связывает провал шутера Клиффа Блежински с выходом самой популярной игры 2017 года — PlayerUnknown's Battlegrounds. В Nexon считают, что LawBreakers вышла в неудачное время. Конкуренцию игре составил другой шутер — PUBG.

Издатель не уточнил, сколько составили убытки от игры. В компании говорят, что на проект ушла большая часть квартальных расходов — порядка 32,6 миллиона долларов.