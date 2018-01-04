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Регион
Опубликовано 4 января 2018, 11:00

Авторы LawBreakers обвинили PlayerUnknown's Battlegrounds в провале своей игры

По всей видимости, теперь издатель откажется от многопользовательского шутера или закроет проект.

Фото: &copy;&nbsp;LawBreakers

Фото: © LawBreakers

Сотрудники компании Nexon назвали причину крайне низкой прибыли в третьем квартале текущего финансового года. Издатель жалуется на многопользовательский шутер LawBreakers от студии Boss Key Productions.

Из финансового отчёта компании следует, что издатель связывает провал шутера Клиффа Блежински с выходом самой популярной игры 2017 года — PlayerUnknown's Battlegrounds. В Nexon считают, что LawBreakers вышла в неудачное время. Конкуренцию игре составил другой шутер — PUBG.

Издатель не уточнил, сколько составили убытки от игры. В компании говорят, что на проект ушла большая часть квартальных расходов — порядка 32,6 миллиона долларов.

По словам финансового директора Nexon Сиро Уэмуры, компания не планирует вкладывать серьёзные средства в LawBreakers в будущем. По всей видимости, издатель продаст права на шутер.

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Сергей Сурепин
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