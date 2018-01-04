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Регион
Опубликовано 4 января 2018, 11:55

Главного редактора IGN уволили за сексуальные домогательства

Фото: &copy;&nbsp;YouTube/IGNCommunity

Фото: © YouTube/IGNCommunity

Американского журналиста обвинили в неправомерном поведении. Команда провела расследование.

Главного редактора игрового издания IGN Стива Баттса уволили после расследования о его возможном неправомерном поведении. Согласно заявлению генерального менеджера компании Митча Галбрейта, в IGN приняли решение перестать сотрудничать с Баттсом.

Ситуация начала развиваться ещё в ноябре 2017 года. Тогда бывшая сотрудница издания Калли Плаг обвинила в сексуальных домогательствах редактора Винса Ингенито. Он отпускал в адрес девушки двусмысленные комплименты, а также намекал на секс. В итоге Плаг ушла из компании спустя полгода, а Ингенито уволили в марте 2017 года.

После этого редакция IGN объявила забастовку. Команда хотела, чтобы руководство выступило с заявлением по поводу сексуальных домогательств. В итоге главного редактора Стива Баттса самого обвинили в подобных действиях. Во время расследования он работал из дома и не появлялся в офисе до декабря 2017 года.

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Сергей Сурепин
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