Главного редактора IGN уволили за сексуальные домогательства
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Американского журналиста обвинили в неправомерном поведении. Команда провела расследование.
Главного редактора игрового издания IGN Стива Баттса уволили после расследования о его возможном неправомерном поведении. Согласно заявлению генерального менеджера компании Митча Галбрейта, в IGN приняли решение перестать сотрудничать с Баттсом.
Ситуация начала развиваться ещё в ноябре 2017 года. Тогда бывшая сотрудница издания Калли Плаг обвинила в сексуальных домогательствах редактора Винса Ингенито. Он отпускал в адрес девушки двусмысленные комплименты, а также намекал на секс. В итоге Плаг ушла из компании спустя полгода, а Ингенито уволили в марте 2017 года.
После этого редакция IGN объявила забастовку. Команда хотела, чтобы руководство выступило с заявлением по поводу сексуальных домогательств. В итоге главного редактора Стива Баттса самого обвинили в подобных действиях. Во время расследования он работал из дома и не появлялся в офисе до декабря 2017 года.