Главного редактора IGN уволили за сексуальные домогательства

Американского журналиста обвинили в неправомерном поведении. Команда провела расследование.

Главного редактора игрового издания IGN Стива Баттса уволили после расследования о его возможном неправомерном поведении. Согласно заявлению генерального менеджера компании Митча Галбрейта, в IGN приняли решение перестать сотрудничать с Баттсом.

Ситуация начала развиваться ещё в ноябре 2017 года. Тогда бывшая сотрудница издания Калли Плаг обвинила в сексуальных домогательствах редактора Винса Ингенито. Он отпускал в адрес девушки двусмысленные комплименты, а также намекал на секс. В итоге Плаг ушла из компании спустя полгода, а Ингенито уволили в марте 2017 года.