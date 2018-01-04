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Опубликовано 4 января 2018, 11:27

Стали известны победители премии Steam

Фото: &copy;&nbsp;steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Пользователи сервиса цифровой дистрибуции по всему миру выбрали лучшие игры 2017 года.

Компания Valve огласила победителей голосования пользователей Steam. Геймеры по всему миру выбирали лучшие игры 2017 года в рамках премии Steam.

Победители премии Steam:

  • "Выбор за вами" — "Ведьмак 3. Дикая охота".
  • "Мамины спагетти" — PlayerUnknown's Battlegrounds.
  • "Любимое дитя" — Warframe.
  • "Невероятно, но факт" — Rocket League.
  • "Мир и так жесток, давайте жить дружно" — Stardew Valley.
  • "Люблю тебя любой" — The Witcher: Enhanced Edition Director's.
  • "Словами не описать" — Garry’s Mod.
  • "Пощады не знавши, спустите псов войны" — Just Cause 3.
  • "Вижу даже во сне" — Counter-Strike: Global Offensive.
  • "Душа Витрувия" — Rise of the Tomb Raider.
  • "Нифигасебе!" (версия 2.0) — The Evil Within 2.
  • "Лучший саундтрек" — Cuphead.
  • "Лучше любых ожиданий" — Cuphead.

Напомним, 4 января в Steam закончится зимняя распродажа. У вас есть время до 21:00 по московскому времени.

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Сергей Сурепин
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