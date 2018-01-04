Стали известны победители премии Steam
Фото: © steampowered.com
Пользователи сервиса цифровой дистрибуции по всему миру выбрали лучшие игры 2017 года.
Компания Valve огласила победителей голосования пользователей Steam. Геймеры по всему миру выбирали лучшие игры 2017 года в рамках премии Steam.
Победители премии Steam:
- "Выбор за вами" — "Ведьмак 3. Дикая охота".
- "Мамины спагетти" — PlayerUnknown's Battlegrounds.
- "Любимое дитя" — Warframe.
- "Невероятно, но факт" — Rocket League.
- "Мир и так жесток, давайте жить дружно" — Stardew Valley.
- "Люблю тебя любой" — The Witcher: Enhanced Edition Director's.
- "Словами не описать" — Garry’s Mod.
- "Пощады не знавши, спустите псов войны" — Just Cause 3.
- "Вижу даже во сне" — Counter-Strike: Global Offensive.
- "Душа Витрувия" — Rise of the Tomb Raider.
- "Нифигасебе!" (версия 2.0) — The Evil Within 2.
- "Лучший саундтрек" — Cuphead.
- "Лучше любых ожиданий" — Cuphead.
Напомним, 4 января в Steam закончится зимняя распродажа. У вас есть время до 21:00 по московскому времени.