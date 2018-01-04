Геймер случайно поставил рекорд в тетрисе

Игра 1989 года до сих пор популярна во всём мире. Фанаты продолжают устанавливать новые рекорды.

Йонас Нойбауэр, известный под псевдонимом NubbinsGoody, абсолютно случайно поставил новый рекорд в тетрисе. Он хотел убрать 100 линий быстрее остальных игроков.

В итоге автор видео набрал 300 тысяч очков менее чем за две минуты. В результате этого геймер испытал смешанные эмоции.

В итоге NubbinsGoody добился желаемого результата. Геймер убрал 100 линий быстрее остальных игроков, которые пытались сделать это на скорость.