Геймер случайно поставил рекорд в тетрисе
Фото: © Кадр из видео YouTube
Игра 1989 года до сих пор популярна во всём мире. Фанаты продолжают устанавливать новые рекорды.
Йонас Нойбауэр, известный под псевдонимом NubbinsGoody, абсолютно случайно поставил новый рекорд в тетрисе. Он хотел убрать 100 линий быстрее остальных игроков.
В итоге автор видео набрал 300 тысяч очков менее чем за две минуты. В результате этого геймер испытал смешанные эмоции.
В итоге NubbinsGoody добился желаемого результата. Геймер убрал 100 линий быстрее остальных игроков, которые пытались сделать это на скорость.
Напомним, тетрис появился в 1989 году. Тогда игра вышла для платформы NES. Головоломка до сих пор популярна среди геймеров, поэтому время от времени они устанавливают новые рекорды.