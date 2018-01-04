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Регион
Опубликовано 4 января 2018, 12:11

Геймер случайно поставил рекорд в тетрисе

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube

Фото: © Кадр из видео YouTube

Игра 1989 года до сих пор популярна во всём мире. Фанаты продолжают устанавливать новые рекорды.

Йонас Нойбауэр, известный под псевдонимом NubbinsGoody, абсолютно случайно поставил новый рекорд в тетрисе. Он хотел убрать 100 линий быстрее остальных игроков.

В итоге автор видео набрал 300 тысяч очков менее чем за две минуты. В результате этого геймер испытал смешанные эмоции.

В итоге NubbinsGoody добился желаемого результата. Геймер убрал 100 линий быстрее остальных игроков, которые пытались сделать это на скорость.

Напомним, тетрис появился в 1989 году. Тогда игра вышла для платформы NES. Головоломка до сих пор популярна среди геймеров, поэтому время от времени они устанавливают новые рекорды.

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Сергей Сурепин
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