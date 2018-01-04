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Опубликовано 4 января 2018, 12:30

Авторам Destiny 2 пришлось заново начинать разработку игры

Игру полностью изменили за полтора года до релиза. Издатель не настаивал на микроплатежах.

Фото: &copy;&nbsp;Destiny 2

Фото: © Destiny 2

Западные журналисты узнали, что студия Bungie начала переделывать Destiny 2 в начале 2016 года. При этом о начале работы над сиквелом разработчики объявили в ноябре 2014 года.

По словам редактора Kotaku Джейсона Шрейера, игру сделали за достаточно небольшой промежуток времени. В начале 2016 года геймдиректором назначили Люка Смита. Ранее он отвечал за дополнение к первой части The Taken King.

Также стало известно, что на введении в игру микроплатежей настаивали разработчики из студии Bungie. Издатель Activision не принимал активного участия в этом процессе.

Напомним, Destiny 2 вышла на консолях 6 сентября. До ПК игра добралась 24 октября.

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Сергей Сурепин
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