Авторам Destiny 2 пришлось заново начинать разработку игры

Западные журналисты узнали, что студия Bungie начала переделывать Destiny 2 в начале 2016 года. При этом о начале работы над сиквелом разработчики объявили в ноябре 2014 года.

По словам редактора Kotaku Джейсона Шрейера, игру сделали за достаточно небольшой промежуток времени. В начале 2016 года геймдиректором назначили Люка Смита. Ранее он отвечал за дополнение к первой части The Taken King.

Также стало известно, что на введении в игру микроплатежей настаивали разработчики из студии Bungie. Издатель Activision не принимал активного участия в этом процессе.