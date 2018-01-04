Авторам Destiny 2 пришлось заново начинать разработку игры
Игру полностью изменили за полтора года до релиза. Издатель не настаивал на микроплатежах.
Фото: © Destiny 2
Западные журналисты узнали, что студия Bungie начала переделывать Destiny 2 в начале 2016 года. При этом о начале работы над сиквелом разработчики объявили в ноябре 2014 года.
По словам редактора Kotaku Джейсона Шрейера, игру сделали за достаточно небольшой промежуток времени. В начале 2016 года геймдиректором назначили Люка Смита. Ранее он отвечал за дополнение к первой части The Taken King.
Также стало известно, что на введении в игру микроплатежей настаивали разработчики из студии Bungie. Издатель Activision не принимал активного участия в этом процессе.
Напомним, Destiny 2 вышла на консолях 6 сентября. До ПК игра добралась 24 октября.