Хакеры взломали популярную приставку Nintendo Switch

По их словам, программное обеспечение для взлома будет работать независимо от версии прошивки консоли.

Хакеры из группы Team-Xecuter сообщили о взломе Nintendo Switch. Разработчики признались, что их метод является универсальным и обновления программного обеспечения не помешают работе уже взломанной гибридной консоли.

Изначально о взломе Switch стало известно в декабре 2017 года. Но этот способ работал только на версии прошивки 3.0. Для этого пользователю необходима была физическая копия Pokken Tournament DX.