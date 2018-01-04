Хакеры взломали популярную приставку Nintendo Switch
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По их словам, программное обеспечение для взлома будет работать независимо от версии прошивки консоли.
Хакеры из группы Team-Xecuter сообщили о взломе Nintendo Switch. Разработчики признались, что их метод является универсальным и обновления программного обеспечения не помешают работе уже взломанной гибридной консоли.
Изначально о взломе Switch стало известно в декабре 2017 года. Но этот способ работал только на версии прошивки 3.0. Для этого пользователю необходима была физическая копия Pokken Tournament DX.
Разработчики обещают опубликовать финальную версию прошивки для взлома весной 2018 года. Это позволит выполнять сторонний код на приставке, а также запускать пиратские версии игр на Nintendo Switch.