Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 января 2018, 12:40

Хакеры взломали популярную приставку Nintendo Switch

Фото: &copy;&nbsp;Pixabay

Фото: © Pixabay

По их словам, программное обеспечение для взлома будет работать независимо от версии прошивки консоли.

Хакеры из группы Team-Xecuter сообщили о взломе Nintendo Switch. Разработчики признались, что их метод является универсальным и обновления программного обеспечения не помешают работе уже взломанной гибридной консоли.

Изначально о взломе Switch стало известно в декабре 2017 года. Но этот способ работал только на версии прошивки 3.0. Для этого пользователю необходима была физическая копия Pokken Tournament DX.

Разработчики обещают опубликовать финальную версию прошивки для взлома весной 2018 года. Это позволит выполнять сторонний код на приставке, а также запускать пиратские версии игр на Nintendo Switch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Хакеры
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar