Команду авторов Uncharted покинул креативный директор
Шон Эскейг посвятил студии семь лет своей жизни. Он отвечал за спин-офф The Lost Legacy.
Фото: twitter@ShaunEscayg
Студия Naughty Dog начала этот год с потери. Команду покинул креативный директор и сценарист Шон Эскейг.
Он проработал в студии семь лет. Разработчик многому научился в Naughty Dog, работая над созданием The Last of Us и Uncharted. В частности, он принимал участие в работе над спин-оффом Uncharted: The Lost Legacy.
За несколько дней до этого в своём "инстаграме" разработчик опубликовал логотип "Мстителей". Скорее всего, он работает над новой игрой, посвящённой команде супергероев Marvel. Проектом сейчас занимается студия Crystal Dynamics, ответственная за игры серии Tomb Raider.