Команду авторов Uncharted покинул креативный директор

Студия Naughty Dog начала этот год с потери. Команду покинул креативный директор и сценарист Шон Эскейг.

Он проработал в студии семь лет. Разработчик многому научился в Naughty Dog, работая над созданием The Last of Us и Uncharted. В частности, он принимал участие в работе над спин-оффом Uncharted: The Lost Legacy.