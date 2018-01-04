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Опубликовано 4 января 2018, 13:11

Команду авторов Uncharted покинул креативный директор

Шон Эскейг посвятил студии семь лет своей жизни. Он отвечал за спин-офф The Lost Legacy.

Фото: twitter@ShaunEscayg

Фото: twitter@ShaunEscayg

Студия Naughty Dog начала этот год с потери. Команду покинул креативный директор и сценарист Шон Эскейг.

Он проработал в студии семь лет. Разработчик многому научился в Naughty Dog, работая над созданием The Last of Us и Uncharted. В частности, он принимал участие в работе над спин-оффом Uncharted: The Lost Legacy.

За несколько дней до этого в своём "инстаграме" разработчик опубликовал логотип "Мстителей". Скорее всего, он работает над новой игрой, посвящённой команде супергероев Marvel. Проектом сейчас занимается студия Crystal Dynamics, ответственная за игры серии Tomb Raider.

to new Adventures- bring it 2018!

Публикация от Shaun Escayg (@shaun_escayg)

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Сергей Сурепин
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