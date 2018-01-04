Президент Латвии уравнял права советских ветеранов и военных нацистской Германии

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон, который присваивает равный статус советским ветеранам и тем, кто участвовал в войне на стороне нацистской Германии. Как сообщает издание Latvijas Vēstnesis, документ распространяется исключительно на граждан Латвии.

Izsludināts likums "Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu" https://t.co/ht91NCKc6C #Likuma mērķis − veicināt vienotu sabiedrības izpratni par Otro pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem pic.twitter.com/oFeATmnW1J — Latvijas Vēstnesis (@VestnesisLV) 4 января 2018 г.

21 декабря этот закон в окончательном чтении был принят Сеймом Латвии. Согласно документу, ветераны, принимавшие участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдаты нацистской Германии получают равный статус участников боевых действий.