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Регион
Опубликовано 4 января 2018, 12:10

Президент Латвии уравнял права советских ветеранов и военных нацистской Германии

Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон, который присваивает равный статус советским ветеранам и тем, кто участвовал в войне на стороне нацистской Германии. Как сообщает издание Latvijas Vēstnesis, документ распространяется исключительно на граждан Латвии.

21 декабря этот закон в окончательном чтении был принят Сеймом Латвии. Согласно документу, ветераны, принимавшие участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдаты нацистской Германии получают равный статус участников боевых действий.

Закон распространяется на тех, кто был гражданином Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года.

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Янковская Ольга
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