Вышел первый трейлер фильма "Слендермен"
Ранее с этим жутким героем было связано множество скандалов. Впервые о нём заговорили в 2009 году.
Студия Sony опубликовала дебютный трейлер фильма про Слендермена. Это вымышленный персонаж, созданный в подражание героям городских легенд. Он оказался настолько популярным, что ему посвятили даже видеоигры.
Режиссёром ленты выступил Сильвен Уайт. Ранее он снимал сериалы "Древние" и "Сонная лощина". Слендермена сыграет Хавьер Ботет ("Оно" и "Чужой. Завет").
Также в актёрский состав вошли: Джои Кинг ("Фарго", "Флэш"), Аннализа Бассо ("Электрические сны Филипа К. Дика"), Джулия Голдани Теллес ("Любовники") и Кевин Чэпмен ("В поле зрения").
Премьера фильма состоится 18 мая 2018 года.
Напомним, Слендермена придумал Эрик Нудсен во время конкурса на лучший фотомонтаж Something Awful. Персонаж представляет собой высокого худого человека без лица и в костюме, который якобы похищает детей.