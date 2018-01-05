Вышел первый трейлер фильма "Слендермен"

Ранее с этим жутким героем было связано множество скандалов. Впервые о нём заговорили в 2009 году.

Студия Sony опубликовала дебютный трейлер фильма про Слендермена. Это вымышленный персонаж, созданный в подражание героям городских легенд. Он оказался настолько популярным, что ему посвятили даже видеоигры.

Режиссёром ленты выступил Сильвен Уайт. Ранее он снимал сериалы "Древние" и "Сонная лощина". Слендермена сыграет Хавьер Ботет ("Оно" и "Чужой. Завет").

Также в актёрский состав вошли: Джои Кинг ("Фарго", "Флэш"), Аннализа Бассо ("Электрические сны Филипа К. Дика"), Джулия Голдани Теллес ("Любовники") и Кевин Чэпмен ("В поле зрения").

Премьера фильма состоится 18 мая 2018 года.