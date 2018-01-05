Стала известна вероятная дата выхода новой GTA
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Разработчики из студии Rockstar Games не торопятся с анонсом и работают над другим проектом.
Игровой аналитик Майкл Пактер поделился своими соображениями по поводу даты выхода следующей части Grand Theft Auto. По его словам, боевик выйдет в лучшем случае в 2021 году.
Пактер считает, что реалистичным выглядит релиз игры в 2022 году. Аналитик уверен, что Rockstar Games пока не анонсирует игру, так как студия не планирует показывать проект в ближайшее время.
Также он добавил, что разработчики активно занимаются второй частью Red Dead Redemption. Выход вестерна запланирован на 2018 год. Предыдущая игра этой серии вышла восемь лет назад. Аналитик считает, что в связи с этим торопиться с релизом GTA VI никто не будет.