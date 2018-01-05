Стала известна вероятная дата выхода новой GTA

Разработчики из студии Rockstar Games не торопятся с анонсом и работают над другим проектом.

Игровой аналитик Майкл Пактер поделился своими соображениями по поводу даты выхода следующей части Grand Theft Auto. По его словам, боевик выйдет в лучшем случае в 2021 году.

Пактер считает, что реалистичным выглядит релиз игры в 2022 году. Аналитик уверен, что Rockstar Games пока не анонсирует игру, так как студия не планирует показывать проект в ближайшее время.