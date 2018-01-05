Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 января 2018, 10:19

Assassin’s Creed: Origins и PUBG стали хуже работать после обновления

Производительность упала в связи с выходом патча для Windows, исправляющего уязвимость процессоров.

Фото: &copy;&nbsp;Ubisoft

Фото: © Ubisoft

Dark Side of Gaming провёл тест производительности шести игр на ПК. Связано это с выходом обновления KB4056892 для операционной системы Windows 10. Патч выпустили после обнаружения уязвимости Meltdown в процессорах от компании Intel.

Журналисты проверили производительность в The Evil Within 2, Destiny 2, Need for Speed Payback, Assassin’s Creed: Origins, PlayerUnknown's Battlegrounds и Star Wars: Battlefront 2 на высоких настройках. Разрешение в последних трёх играх специалисты снизили до 720p. Это позволило обойти ограничения CPU.

В итоге частота кадров снизилась в Assassin’s Creed: Origins и PlayerUnknown's Battlegrounds. В остальных примерах наблюдался рост производительности.

Напомним, об уязвимости процессоров Intel стало известно 3 января. Её обнаружили во всех устройствах, выпущенных компанией за последние 10 лет. Из-за этого хакеры могут получить доступ к защищённой памяти ядра, в которой находятся персональные данные.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • assassinscreed
  • assassinscreedorigins
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar