Assassin’s Creed: Origins и PUBG стали хуже работать после обновления

Dark Side of Gaming провёл тест производительности шести игр на ПК. Связано это с выходом обновления KB4056892 для операционной системы Windows 10. Патч выпустили после обнаружения уязвимости Meltdown в процессорах от компании Intel.

Журналисты проверили производительность в The Evil Within 2, Destiny 2, Need for Speed Payback, Assassin’s Creed: Origins, PlayerUnknown's Battlegrounds и Star Wars: Battlefront 2 на высоких настройках. Разрешение в последних трёх играх специалисты снизили до 720p. Это позволило обойти ограничения CPU.

В итоге частота кадров снизилась в Assassin’s Creed: Origins и PlayerUnknown's Battlegrounds. В остальных примерах наблюдался рост производительности.