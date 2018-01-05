Стала известна будущая игровая линейка Xbox One
Американская игровая консоль получит продолжения популярных и всеми любимых серий.
Фото: © flickr / Marco Verch
Пользователи форума ResetEra обсудили будущую игровую линейку Xbox One. Инсайдером выступил Klobrille. Он рассказал, что Microsoft работает над новыми Fable и Forza Horizon, действие которой пройдёт в Японии.
По словам инсайдера, игрокам предстоит вернуться в Альбион в новой части Fable. За новую игру Perfect Dark отвечает Coalition (авторы Gears of War 4), и это будет шутер от третьего лица.
Также стало известно, что сюжетная кампания Crackdown 3 получит кооперативный режим на четырёх человек. Местом действия будущей игры серии Forza Horizon станет Япония, а четвёртая часть Age of Empires находится на ранней стадии разработки.
Microsoft слухи не комментирует.