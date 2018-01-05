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Опубликовано 5 января 2018, 14:33

Стала известна будущая игровая линейка Xbox One

Американская игровая консоль получит продолжения популярных и всеми любимых серий.

Фото: &copy; flickr / Marco Verch

Фото: © flickr / Marco Verch

Пользователи форума ResetEra обсудили будущую игровую линейку Xbox One. Инсайдером выступил Klobrille. Он рассказал, что Microsoft работает над новыми Fable и Forza Horizon, действие которой пройдёт в Японии.

По словам инсайдера, игрокам предстоит вернуться в Альбион в новой части Fable. За новую игру Perfect Dark отвечает Coalition (авторы Gears of War 4), и это будет шутер от третьего лица.

Также стало известно, что сюжетная кампания Crackdown 3 получит кооперативный режим на четырёх человек. Местом действия будущей игры серии Forza Horizon станет Япония, а четвёртая часть Age of Empires находится на ранней стадии разработки.

Microsoft слухи не комментирует.

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Сергей Сурепин
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