Стала известна будущая игровая линейка Xbox One

Пользователи форума ResetEra обсудили будущую игровую линейку Xbox One. Инсайдером выступил Klobrille. Он рассказал, что Microsoft работает над новыми Fable и Forza Horizon, действие которой пройдёт в Японии.

По словам инсайдера, игрокам предстоит вернуться в Альбион в новой части Fable. За новую игру Perfect Dark отвечает Coalition (авторы Gears of War 4), и это будет шутер от третьего лица.

Также стало известно, что сюжетная кампания Crackdown 3 получит кооперативный режим на четырёх человек. Местом действия будущей игры серии Forza Horizon станет Япония, а четвёртая часть Age of Empires находится на ранней стадии разработки.