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Регион
Опубликовано 5 января 2018, 15:34

Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой консолью

Фото: &copy; Nintendo&nbsp;

Фото: © Nintendo 

В Соединённых Штатах Америки японская компания продала практически пять миллионов устройств.

Компания Nintendo опубликовала отчёт за третий квартал текущего финансового года. В период с 3 марта по 31 декабря в США купили 4,8 миллиона Switch.

Это позволило устройству стать самой быстро продаваемой консолью. Предыдущий рекорд принадлежал другому устройству от Nintendo — Wii. За аналогичный период эту японскую консоль купили четыре миллиона человек.

Также в пресс-релизе Nintendo указано, что более 60% владельцев Switch приобрели Super Mario Odyssey, а больше 55% — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Другие эксклюзивы консоли — Mario Kart 8 Deluxe и Splatoon 2 — купили 50% и 20% её обладателей соответственно.

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Сергей Сурепин
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