Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой консолью
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В Соединённых Штатах Америки японская компания продала практически пять миллионов устройств.
Компания Nintendo опубликовала отчёт за третий квартал текущего финансового года. В период с 3 марта по 31 декабря в США купили 4,8 миллиона Switch.
Это позволило устройству стать самой быстро продаваемой консолью. Предыдущий рекорд принадлежал другому устройству от Nintendo — Wii. За аналогичный период эту японскую консоль купили четыре миллиона человек.
Также в пресс-релизе Nintendo указано, что более 60% владельцев Switch приобрели Super Mario Odyssey, а больше 55% — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Другие эксклюзивы консоли — Mario Kart 8 Deluxe и Splatoon 2 — купили 50% и 20% её обладателей соответственно.