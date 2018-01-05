Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой консолью

В Соединённых Штатах Америки японская компания продала практически пять миллионов устройств.

Компания Nintendo опубликовала отчёт за третий квартал текущего финансового года. В период с 3 марта по 31 декабря в США купили 4,8 миллиона Switch.

Это позволило устройству стать самой быстро продаваемой консолью. Предыдущий рекорд принадлежал другому устройству от Nintendo — Wii. За аналогичный период эту японскую консоль купили четыре миллиона человек.