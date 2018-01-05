Авторы Paladins скопировали режим из PlayerUnknown’s Battlegrounds

Студия Hi-Rez анонсировала режим "королевской битвы". Он появится в многопользовательском шутере Paladins. Ранее такую систему использовала самая популярная игра 2017 года — PlayerUnknown’s Battlegrounds.

По словам разработчиков, в сражениях могут принимать участие до ста человек. Сами поединки будут длиться по двадцать минут. Карта, предназначенная для этого режима, в 300 раз больше привычных арен.

На самой локации разработчики расположат более 40 мест, в которых игроки смогут добывать экипировку. Отличительная черта Paladins — игроки будут объединены в команды. В том же PUBG каждый пользователь отвечает сам за себя.