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Регион
Опубликовано 5 января 2018, 12:46

Авторы Paladins скопировали режим из PlayerUnknown’s Battlegrounds

Разработчики многопользовательского шутера стараются не отставать от тренда 2017 года.

Фото: &copy; Paladins Battlegrounds

Фото: © Paladins Battlegrounds

Студия Hi-Rez анонсировала режим "королевской битвы". Он появится в многопользовательском шутере Paladins. Ранее такую систему использовала самая популярная игра 2017 года — PlayerUnknown’s Battlegrounds.

По словам разработчиков, в сражениях могут принимать участие до ста человек. Сами поединки будут длиться по двадцать минут. Карта, предназначенная для этого режима, в 300 раз больше привычных арен.

На самой локации разработчики расположат более 40 мест, в которых игроки смогут добывать экипировку. Отличительная черта Paladins — игроки будут объединены в команды. В том же PUBG каждый пользователь отвечает сам за себя.

У нового режима нет точной даты выхода. Команда обещает порадовать игроков в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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