Авторы Paladins скопировали режим из PlayerUnknown’s Battlegrounds
Разработчики многопользовательского шутера стараются не отставать от тренда 2017 года.
Фото: © Paladins Battlegrounds
Студия Hi-Rez анонсировала режим "королевской битвы". Он появится в многопользовательском шутере Paladins. Ранее такую систему использовала самая популярная игра 2017 года — PlayerUnknown’s Battlegrounds.
По словам разработчиков, в сражениях могут принимать участие до ста человек. Сами поединки будут длиться по двадцать минут. Карта, предназначенная для этого режима, в 300 раз больше привычных арен.
На самой локации разработчики расположат более 40 мест, в которых игроки смогут добывать экипировку. Отличительная черта Paladins — игроки будут объединены в команды. В том же PUBG каждый пользователь отвечает сам за себя.
У нового режима нет точной даты выхода. Команда обещает порадовать игроков в 2018 году.