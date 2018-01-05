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Регион
Опубликовано 5 января 2018, 12:56

Главный тренер сборной Польши по футболу назвал киберспорт патологией

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Kancelaria Premiera

Фото: © flickr / Kancelaria Premiera

Легендарный польский спортсмен раскритиковал виртуальные развлечения. Геймеры ответили.

Главный тренер национальной сборной Польши по футболу Збигнев Бонек раскритиковал киберспорт. Своими заявлениями председатель Польского футбольного союза вызвал в свой адрес недовольство со стороны геймеров.

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Я понимаю, что в киберспорте крутятся большие деньги. Но то, что его хотят сделать официальной спортивной дисциплиной, свидетельствует о патологии. Сидеть часами за геймпадом — какой это спорт?

Збигнев Бонек, главный тренер сборной Польши по футболу

Само собой, геймеры негативно отреагировали на подобные слова Бонека. Фанаты киберспорта рассказали о трудностях, которые приходится преодолевать профессиональным киберспортсменам.

Напомним, в конце 2017 года Минспорта России утвердило требования по киберспортивным разрядам. Также киберспорт в скором времени станет олимпийской дисциплиной.

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Сергей Сурепин
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