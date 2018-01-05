Valve отказалась проверять игроков в Dota 2 на наркотики

В связи с этим чемпионат по главной киберспортивной дисциплине будет проходить на Филиппинах без поддержки корпорации.

Компания Valve лишила статуса мейджора турнир Galaxy Battles 2018. Причина — местные законы.

Согласно требованиям Правительства Филиппин, участники турнира должны пройти тестирование на наркотические вещества. Компания Valve не согласилась с местным департаментом. Разработчики решили, что киберспортсменам не нужно проходить соответствующую проверку.

Напомним, президент Филиппин постановил, что любой профессиональный спортсмен, который принимает участие в местных соревнованиях, должен проходить тестирование на наркотики. Ранее киберспорт в этой стране признали официальным видом спорта, поэтому игроки обязаны проходить проверку.