Самый скандальный стример League of Legends получил второй шанс
Разработчики из Riot Games разбанили одного из самых токсичных игроков в популярную MOBA.
Фото: © twitter.com/lol_tyler1
Популярный стример Тайлер Стейнкамп, известный под псевдонимом Tyler1, заслужил репутацию одного из самых токсичных игроков в League of Legends. Разработчики из Riot Games решили дать ему второй шанс.
Геймера забанили весной 2016 года за неоднократные нарушения и оскорбления других игроков. Однако 4 января разработчики разблокировали все его учётные записи.
Мы не допустим, чтобы Тайлер когда-либо обзавёлся аккаунтом League of Legends. Мы будем блокировать его учётные записи
Из заявления Riot Games
Разработчики сдержали своё слово. Как только он создавал новую учётную запись и достигал ранга мастера на американском сервере, его тут же блокировали. Тайлер продолжал стримить другие игры и набрал ещё большую популярность.
Всего Тайлер провёл 613 дней без League of Legends.
AFTER 613 DAYS OF INTENSE REHAB I AM FINALLY UNBANNED FROM LEAGUE OF LEGENDS— loltyler1 (@lol_tyler1) January 4, 2018