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Опубликовано 5 января 2018, 16:30

Самый скандальный стример League of Legends получил второй шанс

Разработчики из Riot Games разбанили одного из самых токсичных игроков в популярную MOBA.

Фото: &copy; twitter.com/lol_tyler1

Фото: © twitter.com/lol_tyler1

Популярный стример Тайлер Стейнкамп, известный под псевдонимом Tyler1, заслужил репутацию одного из самых токсичных игроков в League of Legends. Разработчики из Riot Games решили дать ему второй шанс.

Геймера забанили весной 2016 года за неоднократные нарушения и оскорбления других игроков. Однако 4 января разработчики разблокировали все его учётные записи.

Мы не допустим, чтобы Тайлер когда-либо обзавёлся аккаунтом League of Legends. Мы будем блокировать его учётные записи

Из заявления Riot Games

Разработчики сдержали своё слово. Как только он создавал новую учётную запись и достигал ранга мастера на американском сервере, его тут же блокировали. Тайлер продолжал стримить другие игры и набрал ещё большую популярность.

Всего Тайлер провёл 613 дней без League of Legends.

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Сергей Сурепин
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