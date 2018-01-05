Самый скандальный стример League of Legends получил второй шанс

Популярный стример Тайлер Стейнкамп, известный под псевдонимом Tyler1, заслужил репутацию одного из самых токсичных игроков в League of Legends. Разработчики из Riot Games решили дать ему второй шанс.

Геймера забанили весной 2016 года за неоднократные нарушения и оскорбления других игроков. Однако 4 января разработчики разблокировали все его учётные записи.

Мы не допустим, чтобы Тайлер когда-либо обзавёлся аккаунтом League of Legends. Мы будем блокировать его учётные записи Из заявления Riot Games

Разработчики сдержали своё слово. Как только он создавал новую учётную запись и достигал ранга мастера на американском сервере, его тут же блокировали. Тайлер продолжал стримить другие игры и набрал ещё большую популярность.

Всего Тайлер провёл 613 дней без League of Legends.