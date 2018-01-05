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Опубликовано 5 января 2018, 17:21

В Dota 2 появилось упоминание нового героя

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Peter Pham

Фото: © flickr / Peter Pham

Персонажа с именем Mars заметили геймеры после выхода обновления для многопользовательской игры.

4 января компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. В итоге геймеры нашли упоминание потенциально нового героя по имени Mars.

О персонаже практически ничего не известно, однако сообщество игроков уже обнаружило несколько зацепок. После этого разработчики из Valve выпустили ещё четыре обновления, удалив соответствующие файлы из клиента игры.

Ранее геймеры нашли иконки способностей героя — Spear Wall и Phalanx Cancel. Скорее всего, разработчики покажут нового персонажа во время проведения The International 2018.

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Сергей Сурепин
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