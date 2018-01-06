Армия США выпустила симулятор расстрела детей в школе

Как отметили разработчики, чем больше у населения оружия, тем выше возможность убийств.

Группа разработчиков игр при поддержке армии США выпустила игру EDGE. Её название расшифровывается как "улучшенная динамическая гео-социальная среда". Об этом сообщает ODN.

Фото: скрин YouTube

В игре участвуют стрелок, школьники, задача которых — выжить, учителя и сотрудники спецслужб. Играть можно за любого героя. По сценарию, в школу проникает вооружённый человек, которого пытается ликвидировать спецназ. Абсолютное большинство из тех, на ком была проверена игра, выбрали стрелка.

Фото: скрин YouTube

Данный факт огорчил разработчиков, так как предполагалось, что с помощью симулятора люди будут разрабатывать свою модель поведения при столкновении с реальной угрозой своей жизни.