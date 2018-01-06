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Опубликовано 6 января 2018, 14:08

В Литве известного советского актёра назвали агентом КГБ

Донатас Банионис. Фото: &copy;РИА Новости/Улозявичюс Аудрюс

Донатас Банионис. Фото: ©РИА Новости/Улозявичюс Аудрюс

Представители Литвы "рассекретили" известного советского актёра Донатаса Баниониса, решив, что он работал на КГБ. К такому выводу пришёл Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, передаёт портал Zmones.

Утверждается, что он был завербован в 1970 году. Банионис якобы поставлял спецслужбам информацию об американских литовцах. В документах КГБ, по данным центра, актёр значится как агент Бронос.

Более того, отмечается, что известный артист проработал на КГБ около четырёх лет, а после был исключён. При этом о причинах ничего не сообщается.

Донатас Банионис получил звание народного артиста СССР в 1974 году. Он известен по ролям в "Берегись автомобиля", "Короле Лире", "Маленьком принце" и т.д.

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Янковская Ольга
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