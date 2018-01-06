В Литве известного советского актёра назвали агентом КГБ

Представители Литвы "рассекретили" известного советского актёра Донатаса Баниониса, решив, что он работал на КГБ. К такому выводу пришёл Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, передаёт портал Zmones.

Утверждается, что он был завербован в 1970 году. Банионис якобы поставлял спецслужбам информацию об американских литовцах. В документах КГБ, по данным центра, актёр значится как агент Бронос.

Более того, отмечается, что известный артист проработал на КГБ около четырёх лет, а после был исключён. При этом о причинах ничего не сообщается.