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Регион
Опубликовано 6 января 2018, 17:27

В ГД назвали планы снести советский мемориал в Таллине проявлением комплексов

Фото:&copy; Wikipedia

Фото:© Wikipedia

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ частично демонтируют.

Первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал проявлением комплексов и фобий правящей элиты планы эстонских властей снести советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине.

— За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чём они вымещают свои комплексы и фобии, — приводит "РИА Новости" слова Затулина.

Ранее глава Минюста Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют. Такие меры якобы связаны с опасностью его обрушения. По словам министра, мемориал не занесён в регистр памятников. Кроме того, чиновник заявил, что лично для него здесь "нет святыни".

В комплекс мемориала Маарьямяэ входит несколько памятников. Центральным объектом является обелиск высотой 35 метров, воздвигнутый в честь Ледового перехода в 1918 году моряков Балтийского флота.

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Арина Демидова
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