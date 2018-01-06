В ГД назвали планы снести советский мемориал в Таллине проявлением комплексов

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ частично демонтируют.

Первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал проявлением комплексов и фобий правящей элиты планы эстонских властей снести советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине.

— За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чём они вымещают свои комплексы и фобии, — приводит "РИА Новости" слова Затулина.

Ранее глава Минюста Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине частично демонтируют. Такие меры якобы связаны с опасностью его обрушения. По словам министра, мемориал не занесён в регистр памятников. Кроме того, чиновник заявил, что лично для него здесь "нет святыни".